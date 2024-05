La plupart des applications de rencontre ne protègent pas vos données personnelles, comment les sécuriser ?

Le constat est sans appel. Sur les 25 applications de rencontre qu'elle a testées, 22 ont reçu le red flag « Confidentialité non incluse » mis au point par la fondation Mozilla pour guider les utilisateurs à travers leurs achats et leur consommation de produits et services sur Internet. En clair, ces applications ainsi estampillées ne vous garantissent pas, dans leur CGU, de protéger vos données personnelles.

Mais cela n'est pas tout ce qui inquiète la fondation Mozilla, qui dresse une liste non exhaustive de tous les détails de votre vie privée que la plupart de ces sites qui vous promettent de trouver l'amour demandent aux célibataires.

On peut citer par exemple l'opinion religieuse, l'origine ethnique, les convictions politiques, mais aussi l'orientation sexuelle, en passant par des informations plus sensibles sur votre état de santé, telles que votre poids et votre statut VIH. Et, en plus de cela, des informations biométriques pour celles et ceux qui souhaitent que leur statut soit digne de confiance auprès de l'application et donc des autres utilisateurs. Bien entendu, comme le souligne la fondation Mozilla, de nombreuses applications, dont Tinder, indiquent que ces renseignements, comme la géolocalisation, sont facultatifs et requièrent votre consentement, mais en cas de refus, les utilisateurs ne pourront pas utiliser le service.

La fondation évoque également la vente ou le partage de vos données à des applications tierces, le plus souvent à votre insu et à des fins publicitaires, à l'image de Grindr en 2021, qui a dû s'acquitter d'une amende de 11,7 millions d'euros pour s'être adonné à cette pratique, ou bien utilisent des données dont qui sont du pain bénit pour ces sites, comme les métadonnées de vos photos ou vidéos, voire de contenus de vos chats. Enfin, l'arrivée de l'IA et des chatbots dans le paysage des applications de rencontre questionne la fondation, notamment quant à leur fiabilité et leur respect du RGPD.