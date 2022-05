La protection de vos données sur les applications de santé mentale serait... terrible

« La grande majorité des applications de santé mentale et de prière sont exceptionnellement effrayantes. Elles suivent, partagent et exploitent les pensées et les sentiments les plus intimes des utilisateurs, comme leurs humeurs, leur état mental et leurs données biométriques. Il est démontré que la recherche d'applications de santé mentale n'est pas bonne pour votre santé mentale, car elle révèle à quel point ces entreprises peuvent être négligentes et lâches avec nos informations personnelles les plus intimes », déclare Jen Caltrider, responsable de *Privacy Not Included de Mozilla.