Sur 20 000 applications de santé testées, 88 % collectent et suivent les données des utilisateurs

Une recherche réalisée sur plus de 20 000 applications de santé montre que la grande majorité d'entre elles récupère des identifiants de suivi uniques et des cookies pour suivre les activités de leurs utilisateurs, aussi bien sur leur téléphone que, dans certains cas, sur d'autres plateformes.

Deux tiers récupèrent des identifiants de publicité et des cookies, un tiers peut récupérer l'adresse mail et un quart peut obtenir une localisation précise, en identifiant l'antenne relais à laquelle l'appareil est connecté. La plupart des informations récupérées sont destinées à des services tiers, notamment ceux de Google, pour des fins de publicité et d'analyses.