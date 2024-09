Vous connaissez le proverbe « Pour vivre heureux, vivons cachés » ? Transposé à notre vie numérique, il est aussi valable. Depuis que nous utilisons Internet, notamment sur nos mobiles, nous avons tendance à suivre un rythme effréné et approuver ou cliquer sur « Oui » trop vite et trop souvent, et ce, aux dépens parfois de nos données personnelles lorsque nous téléchargeons des applications. C'est en tous les cas ce qu'une récente étude menée par Cybernews a dévoilé.

Certaines applications semblent avoir une soif insatiable de nos informations privées, allant bien au-delà de ce qui paraît nécessaire à leur bon fonctionnement. Et ce ne sont pas des applications obscures dont on parle ici, mais bel et bien de celles que vous utilisez probablement tous les jours et en qui vous avez le plus confiance. WhatsApp, Facebook, Instagram... autant de noms familiers qui figurent en bonne place dans ce palmarès peu flatteur.