Si vous êtes fan de jeux mobiles ou de TikTok, méfiez-vous de CapraRAT, ce spyware qui imite des apps légitimes sur Android

CapraRAT est un véritable caméléon numérique. Quand vous lancez l'app piégée, elle vous redirige vers le vrai site ou la vraie chaîne YouTube/TikTok. Vous pensez alors utiliser l'application légitime. Mais en coulisses, CapraRAT s'active.

Ce petit malin abuse des autorisations que vous lui avez accordées sans le savoir. Il peut alors accéder à votre position GPS, lire vos SMS et vos contacts, gérer vos connexions réseau et surveiller votre navigation. Pire encore, il peut enregistrer du son et de la vidéo, prendre des captures d'écran, ou même passer des appels à votre insu.

CapraRAT n'est pas qu'un simple voleur de données. C'est un véritable outil d'espionnage. Les chercheurs pensent qu'il est utilisé pour surveiller discrètement les utilisateurs plutôt que pour prendre le contrôle total des appareils.

De leur côté, les développeurs de CapraRAT ne cessent de l'améliorer. Ils le rendent plus stable et plus compatible avec les versions récentes d'Android. Leur but ? Toucher un maximum d'utilisateurs, même ceux qui ont des smartphones dernier cri.