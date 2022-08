Top 5 des applications Android à découvrir sans faute !

AirDroid est une application qui se destine à pratiquement tous les utilisateurs de smartphone Android. Qui ne s'est jamais retrouvé dans la situation de devoir transférer rapidement un fichier présent sur l'appareil vers son ordinateur ? Si la solution de l'envoi par e-mail est possible, elle ne fonctionnera pas pour des fichiers trop volumineux. AirDroid est née de ce constat et a pour but de permettre aux utilisateurs de transmettre un document de leur smartphone vers un ordinateur, sans la nécessité de disposer d'un câble USB de raccordement. Fonctionnant par l'intermédiaire du réseau Wi-Fi, AirDroid permet également d'accéder à un gestionnaire du smartphone depuis une interface web. Il devient possible de consulter et d'écrire des SMS depuis un ordinateur, d'exporter ou d'installer des applications grâce aux fichiers .APK, et d'effectuer bien d'autres actions. Une application utile au quotidien dont on ne se passe plus !