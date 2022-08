Top 5 des applications à tester ce week-end sur votre smartphone

RetroArch

Grâce à son immense catalogue de consoles émulées et sa gratuité totale, RetroArch est sans conteste possible l'une des applications les plus complètes du marché dans le domaine. Elle permet de regrouper en une seule et même entité l’ensemble de ses jeux rétro, le tout sans faire de compromis au niveau des performances. Une petite bombe qui nécessitera quand même un peu d’entraînement et d’apprentissage, car elle ne fonctionne pas forcément de la même manière que la plupart des autres émulateurs disponibles sur le marché (sans compter un nombre assez conséquent de menus disponibles).