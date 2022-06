Top 5 des applications Android que vous devriez installer d'urgence

Cut the Rope fait figure de référence au rang des jeux de réflexion. Jouable en solo et en mode hors ligne, le jeu compte pas moins de 400 niveaux dans lesquels l'utilisateur est chargé de faire évoluer un petit monstre dans sa quête de bonbons. Pour accéder à ces derniers, il faudra user de créativité en utilisant les objets mis à disposition par les créateurs du jeu. La prise en main de Cut The Rope est aisée, et le jeu se montre terriblement addictif. On regrettera uniquement les nombreuses publicités présentes dans la version gratuite.