Découvrez notre top 5 des applications gratuites anti-gaspillage

Le fonctionnement de Phenix est similaire à celui de Too Good To Go. Il s'agit toujours de récupérer des paniers de produits dont la date de péremption est en approche. Puisque tous les goûts sont dans la nature, le choix d'utiliser Phenix ou bien Too Good To Go dépendra de l'établissement dans lequel l'on souhaitera acheter son panier, puisque les deux plateformes disposent de commerçants partenaires pouvant varier.