La Bourse aux Livres : déjà 100 000 livres revendus en un an !

Lancée en 2020 par trois jeunes entrepreneurs, La Bourse aux Livres a un objectif simple. L’application, compatible Android et iOS, vous permet de revendre facilement vos vieux livres. Son fonctionnement est on ne peut plus basique. Il vous suffit de scanner le code-barre derrière l’ouvrage, une estimation est faite en temps réel et si vous l’acceptez, vous n’avez plus qu’à déposer le livre usagé en point-relais. L’envoi est gratuit, un bon postal vous étant fourni gracieusement par le système de La Bourse aux Livres.

Suite à quoi, il ne reste plus qu’à attendre qu’un acheteur craque pour votre bien qui sera mis en vitrine sur le site labourseauxlivres.fr. Histoire d’assurer une vente rapide, le service utilise aussi des plateformes plus connues comme Cdiscount, Fnac, etc.

Si jamais votre ouvrage ne trouve pas preneur d’ici un an, deux solutions s’offrent à vous : le récupérer moyennant des frais de port de 4 euros ou le céder à l’association Bibliothèque Sans Frontières. Actuellement, plus de 85 % des livres déposés sur LBaL trouvent un nouveau foyer. Un bon moyen de donner un second souffle à ce vieux bouquin qui prend la poussière au fond de votre table de chevet !