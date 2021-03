Goodbook, une nouvelle plateforme qui réunit tous les acteurs du Livre

La plateforme offre diverses possibilités et options de navigation à ses visiteurs, comme une prescription de lecture par des professionnels du Livre, une curation des contenus, un lien direct avec les libraires, une animation éditoriale qui s'élargit à d'autres médias, l'actualité au sens large du secteur, avec le planning des sorties et des événements, qu'ils soient physiques ou dématérialisés, et divers services favorisant les interactions.