Le groupe compte bien sûr se positionner comme un acteur clé de l'écosystème du livre audio, Spotify confirmant contribuer déjà de manière significative aux revenus des éditeurs et auteurs. Plus de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde ont déjà écouté du contenu audio en français entre août 2023 et juillet 2024, et lors du lancement de l'offre au Canada, en avril dernier, Spotify a constaté une croissance de 2 461 % de l'écoute des titres en français.