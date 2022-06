Les livres audio pourraient débarquer sur Spotify pour concurrencer Amazon

Spotify a déjà entrepris d'acquérir Findaway, une plateforme de création et de distribution de livres audio. Findaway permet aux créateurs de livres audio de trouver des « lecteurs » directement. Il se pourrait donc qu'après la finalisation du rachat, Spotify veuille garder une mise en relation directe entre créateurs et lecteurs. Cependant, rien n'est encore sûr et les détails sur la mise en forme du service restent inconnus.