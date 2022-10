Pourquoi Spotify accuse l'App Store d'étouffer ses ventes de livres audio

La plateforme de streaming musical s'oppose ainsi une fois de plus aux pratiques d'Apple qu'elle considère anti-concurrentielles. Ce n'est en effet pas la première fois que Spotify s'insurge contre la commission de 30 % imposée sur les achats réalisés via l'App Store, puisqu'elle avait déjà porté plainte en 2019 pour abus de position dominante.

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé d'instaurer un processus de paiement plus simple pour ses livres audio. La plateforme a envoyé trois propositions en ce sens à Apple, qui ont systématiquement été rejetées.

Outre une protestation en bonne et due forme, l'autre option pour Spotify serait de se plier au système d'achat interne à l'App Store, soumis donc à la commission de 30 %. Cela reviendrait en revanche, selon la plateforme, à « punir les consommateurs, mais également les auteurs et les éditeurs ». Et donne au passage beaucoup de fil à retordre à Spotify pour concurrencer une certaine application appelée… Apple Books.