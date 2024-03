Apple bloque la dernière mise à jour de Spotify sur iOS... en Europe

Si vous utilisez Spotify sur iOS, vous verrez probablement des changements dans la page d'abonnement de l'application. Du moins, en Europe, puisque la plateforme a désormais le droit d'y proposer des achats in-app et d'y afficher le prix de ses forfaits, sans qu'Apple ne puisse y faire quoi que ce soit.

C'est une bouffée d'air frais pour l'entreprise suédoise, qui peut ainsi proposer une expérience plus fluide et plus simple à ses futurs et actuels abonnés, tout en se défaisant de la commission de 30 % prélevée par l'App Store. Mais, vous n'avez peut-être pas encore accès à tout cela, et pour cause : Apple ne semble pas très coopératif.

« Cela fait maintenant neuf jours et nous attendons un retour de la part d'Apple concernant notre soumission d'application », a déclaré Jeanne Moran, porte-parole de Spotify, à The Verge. En effet, la firme suédoise aurait envoyé la nouvelle mise à jour de sa mouture pour iOS le 5 mars, et celle-ci aurait dû être acceptée et déployée le lendemain, comme à l'accoutumée.