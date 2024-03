Apple ne va finalement pas supprimer le compte développeur d'Epic Games (Fortnite)

Il n'aura étonnamment pas fallu patienter bien longtemps avant qu'Apple ne revienne sur sa décision. Le 8 mars, face à la pression grandissante de la part de l'Union européenne, et après diverses conversations engagées avec le studio derrière Fortnite, la société menée par Tim Cook a finalement décidé de réintégrer le compte développeur d'Epic Games. Fortnite va donc pouvoir faire son grand retour sur iOS et le lancement de l'Epic Games Store en Europe ne sera désormais plus obstrué par les règles mises en place par Apple.

« Apple a notifié à la Commission et à Epic qu'elle céderait et rétablirait notre accès au retour de Fortnite et au lancement de l'Epic Games Store en Europe en vertu de la loi sur les DMA », a déclaré Tim Sweeney sur X.com suite au revirement d'Apple.