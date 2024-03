iOS 17.4 : finalement, Apple conservera les web apps sur les iPhone européens

Pour le plus grand bonheur des développeurs, Apple nous informe désormais que les Progressive Web App seront conservées dans iOS 17.4. Rappelons au passage qu'Apple avait préalablement accusé l'Europe d'être responsable de ce retrait. Quoi qu'il en soit, la marque à la pomme croquée affirme avoir été à l'écoute des nombreuses demandes, comme cela nous est relayé par nos confrères de 9to5Mac :

« Nous avons reçu des demandes pour continuer à offrir la prise en charge des applications Web d'écran d'accueil dans iOS. Nous continuerons donc à proposer cette fonctionnalité au sein de l'UE. Cette prise en charge signifie que les applications Web de l'écran d'accueil continuent d'être construites directement sur WebKit et son architecture de sécurité, et s'alignent sur le modèle de sécurité et de confidentialité des applications natives sur iOS ».