Apple casse des fonctionnalités de son système d’exploitation mobile et accuse l’Europe d’être responsable

Les PWA sont des protoapplications installables sur iOS depuis des années maintenant. Sorte de favori web amélioré, elles peuvent être installées d’un simple clic depuis la page web d’un site prenant en charge le standard. Une fois épinglées à la page d’accueil, elles agissent quasiment comme une application native, proposant une interface dédiée (plutôt que celle du navigateur), la possibilité d’envoyer des notifications et de stocker des informations persistantes (données de connexions, paramétrage utilisateur, etc.). Le tout sans passer par l’App Store et en prenant bien moins de place qu’un logiciel téléchargé depuis le magasin d’Apple, puisqu’elles ne sont rien d’autre qu’une page web améliorée.