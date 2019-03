Spotify porte plainte contre Apple pour abus de position dominante

360b / Shutterstock.com

Apple est à la fois « juge et partie »

Les trois revendications de Spotify

C'est dans une tribune publiée sur le blog de Spotify que son PDG, Daniel Ek, annonce attaquer en justice le mastodonte Apple pour ses pratiques qu'il juge anti-concurrentielles. Selon lui, les règles de son App Store «» des utilisateurs et «», ce qui «» assujetties, de plus, à des taxes que Spotify juge «».Un «» est invoqué. Et pour cause, en étant à la fois «», Apple imposerait des règles qui ne feraient que «». Daniel Ek illustre ainsi son propos en prenant l'exemple des 30 % de commission qu'Apple ponctionne sur les achats et les abonnements effectués via son App Store ce qui, à terme, forcerait la firme suédoise à faire gonfler ses prix.» ajoute le PDG. La firme suédoise affirme ne même pas pouvoir contourner l'App Store pour communiquer : «».En traînant Apple devant la Commission Européenne, Spotify cherche une égalité de traitement pour toutes les applications, incluant «».Le PDG met en avant trois principales revendications. Premièrement, que toutes les applications soient soumises aux mêmes règles que l'on passe par l'App Store ou non, y compris Apple Music. Deuxièmement, «» et ne pas être limités aux tarifs d'Apple, jugés discriminants par Spotify. Troisièmement, «».Mais Daniel Ek veut être clair : «» pour que «».