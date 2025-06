Spotify a récemment fait une annonce qui en a ravi plus d'un : « notre fonctionnalité « Créer une pochette » est disponible dans 41 nouvelles langues et 63 marchés supplémentaires ». Disponible sur mobile iOS et Android, et ce, pour tous les utilisateurs, gratuits ou payants, l'outil permet de personnaliser la couverture des playlists.