Outre le bouton Snooze, Spotify revoit plusieurs éléments de son application mobile et de sa version bureau. Les abonnés Premium bénéficient désormais d’une file d’attente revisitée, intégrant des options comme le mode aléatoire, le smart shuffle, la répétition ou encore le minuteur de sommeil. Une fois les titres de la file d’attente terminés, les recommandations de Spotify sont automatiquement proposées à l’écoute.

La gestion des playlists sur mobile bénéficie aussi d'améliorations avec le positionnement des boutons « Ajouter », « Trier » et « Modifier » en haut de chaque playlist pour un accès plus rapide. Pour les utilisateurs résidant aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, une option inédite permet même de transformer les morceaux likés en playlists autonomes. Espérons que cette fonctionnalité verra également le jour en France prochainement.

L'application s'enrichit par ailleurs d'un bouton Créer, placé en bas à droite de l'écran, afin de faciliter la création de playlists et la participation à des listes partagées. Comme rapporté par The Verge, les abonnés Premium pourront utiliser ce même bouton pour écouter de la musique avec des amis et accéder aux playlists générées par IA. Enfin, à l'instar du mobile, Spotify a ajouté à la version desktop la possibilité d’écouter un aperçu des morceaux issus d’albums, de playlists ou de profils d'artistes.