On pourrait toutefois souligner que pour télécharger en local les morceaux de Spotify, il est nécessaire d'avoir un abonnement payant à la plateforme de streaming. Cependant, il est bon de rappeler que même si l’utilisateur est abonné à Spotify premium, il n’achète pas la propriété des fichiers musicaux : il loue un accès temporaire, limité par des conditions d’utilisation strictes. L’écoute hors connexion proposée par Spotify Premium ne donne accès qu’à des fichiers chiffrés, lisibles uniquement via l’application officielle et non transférables en dehors de cet écosystème.

En France, la jurisprudence et la réglementation précisent que la copie privée ne peut justifier le contournement de mesures techniques de protection (DRM). Or, l'extension SpotifyDL a précisément été créée pour passer outre les verrous mis en place par l'entreprise. Même si l’abonné dispose d’un droit d’écoute hors ligne, il ne s’agit pas d’une copie libre, mais d’un accès limité, éphémère et contrôlé par la plateforme.

TorrentFreak, qui rapporte l'information, souligne l'ironie de la situation. A ses débuts, Spotify aurait largement abusé du téléchargement torrent illégal pour récupérer des fichiers MP3 pour gagner rapidement en popularité sans attendre l'obtention de licence leur octroyant officiellement des droits de diffusion.

Spotify aurait en outre directement profité de la popularité de Pirate Bay.

Per Sundin, anciennement PDG de Sony BMG aurait déclaré : "Si The Pirate Bay n’avait pas existé ou n’avait pas semé autant de chaos sur le marché, je ne pense pas que Spotify aurait vu le jour. Vous n’auriez pas obtenu les licences que vous vouliez".