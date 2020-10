Spotify ne veut pas que vous puissiez migrer facilement votre bibliothèque vers un autre service

Si vous êtes adepte de musique en streaming et testez régulièrement différents services, les choses risquent de se compliquer. En effet, pour retrouver ses artistes et albums favoris d'une plateforme à une autre, il est possible de passer par quelques applications tierces. Ces dernières embarquent les interfaces de programmation de services populaires afin de faire la concordance des données dans le cadre d'un transfert. En quelques instants, il est donc possible de retrouver sa bibliothèque et ses préférences d'un service à l'autre. Cependant, iGen rapporte que Spotify a décidé de mettre en place des restrictions à ces applications servant de passerelle. C'est notamment le cas de SongShift et de MixLib.