C'est sur la base d'un constat établi par Spotify que cette fonction a été étendue. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes : les auditeurs qui découvrent une chanson et regardent ensuite le clip vidéo sont en moyenne 34 % plus susceptibles de réécouter le morceau dans la semaine qui suit (par rapport à ceux qui découvrent la chanson, mais ne regardent pas le clip) quand les titres accompagnés de clips ont eux 24 % de chances supplémentaires d'être ajoutés à une playlist ou partagés.

Spotify mise donc sur cette fonction pour fidéliser ses abonnés Premium et les inciter à passer plus de temps sur l'application. C'est aussi un moyen de se différencier des autres services de streaming musical qui n'offrent pas cette option.

Dans les faits, la fonction est on ne peut plus fluide. Les abonnés premium pourront appuyer sur le bouton « Passer à la vidéo » pour les morceaux de musique avec vidéo. Le clip sera alors joué dans la vue « En cours de lecture » et sera mis en pause et repris là où ils l'auront arrêté. De la même manière, ils auront la possibilité de revenir au mode d'écoute en appuyant sur le bouton « Repasser à l'audio ». Cette fonction est disponible sur le mode desktop, mais également mobile (Android et iOS) de l'application.