Spotify veut de la vidéo, mais pourquoi ?!

Spotify doit en effet faire face à une compétition de plus en plus vive avec des plateformes comme YouTube et Apple Music, où les musiques sont disponibles en format vidéo, et qui empiètent dans le même temps sur certaines particularités de Spotify. Ainsi, il y a quelques mois, YouTube Music a finalement cédé à son tour à la mode des podcasts.

De l'autre côté, des acteurs plus récents comme Bytedance, la maison mère de TikTok, se mettent eux aussi au streaming musical. Sa filiale Resso pourrait connaître un fort développement dans ce secteur d'activité, alors que TikTok se positionne dans le même temps de plus en plus comme une plateforme pouvant aider les jeunes artistes à se faire connaître. Dans un univers aussi rempli de rivaux, Spotify, qui a dû se délester d'une partie de ses employés cette année, doit donc continuer à innover.