TikTok Music bientôt à l'assaut de Spotify (et des autres) ?

L'arrivée de TikTok sur le marché de la musique en ligne serait somme toute logique. En effet, l'application de vidéos utilise de nombreux morceaux et a fait émerger de très nombreux artistes inconnus jusqu'alors, dont les morceaux ont été repris jusqu'à plusieurs millions de fois dans les vidéos des utilisateurs.

On le sait peu, mais ByteDance n'est pas non plus inconnu dans le secteur du streaming musical. L'entreprise propose en effet en Inde, au Brésil et en Indonésie une application appelée Resso.

Cette dernière est totalement intégrée à TikTok et un bouton dans le réseau social permet de passer à Resso pour écouter la version longue d'un morceau découvert dans l'une de ses vidéos recommandées. On peut imaginer d'ailleurs que ce type de fonctionnement serait importé dans TikTok Music, afin de verrouiller les utilisateurs dans un écosystème musical complet tenu par ByteDance.

Resso jouit d'ailleurs d'un joli succès puisque son nombre d'utilisateurs a augmenté de 304 % entre janvier 2021 et janvier 2022 en Inde, contre seulement 34 % pour Spotify. Au total, la plateforme de streaming compte 40 millions d'abonnés sur ces trois seuls territoires et la force de frappe de la marque TikTok pourrait d'ores et déjà donner des sueurs froides aux acteurs majeurs du streaming que sont Spotify, Amazon Music ou Apple Music.