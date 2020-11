TikTok : Sony Music signe un partenariat pour ouvrir son catalogue aux utilisateurs

Avec la signature de ce deal, TikTok ferre un gros poisson de l’industrie musicale, et rattrape une certaine avance qu’a pu prendre Instagram dans la disponibilité d’un large catalogue de chansons pouvant être intégrées aux stories.

Dans leur communiqué de presse conjoint, TikTok et Sony Music se réjouissent de pouvoir, d’une part, aider les artistes à diffuser leur musique sur un canal en pleine expansion, et d’autre part accorder aux influenceurs du réseau plus de possibilités pour animer leur communauté.

« Nous sommes très excités de ce partenariat avec Sony Music, grâce auquel nous pouvons continuer à connecter l’incroyable catalogue d’artistes Sony aux États-Unis et à travers le globe à de nouvelles audiences, ainsi que renforcer la puissance de TikTok », s’est félicité Said Ole Obermann, à la tête du département Musique du réseau social chinois. « À plus forte raison durant cette période difficile où la communauté d’artistes est mise à l’épreuve pour trouver de nouveaux moyens d’atteindre leurs fans avec leur musique. Nous sommes déterminés à leur permettre de faire cela ».