TikTok : un juge fédéral retarde (encore) l'interdiction, le département du Commerce US déterminé

L'ordonnance des autorités prévoit, à la base, que l'application ne soit plus disponible sur l'App Store et le Play Store à partir du 12 novembre. La juge de Pennsylvanie, madame Wendy Beetlestone, a affirmé durant l'audience que le décret « aurait pour effet de fermer, aux États-Unis, une plateforme d'activité expressive utilisée par environ 700 millions de personnes dans le monde (Ndlr : 689 millions très exactement, faisant du service le septième réseau social du monde). Plus de 100 millions de ces utilisateurs de TikTok se trouvent aux États-Unis, et au moins 50 millions de ces utilisateurs américains utilisent l'application quotidiennement », a-t-elle indiqué.