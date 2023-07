Pourquoi TikTok va marcher sur les plates-bandes de Spotify ?

C'est ce qu'a pensé ByteDance, maison mère de TikTok. Forte de sa base d'utilisateurs, l'entreprise se penche depuis un certain temps sur le sujet, et plus particulièrement sur le streaming musical en dehors de la Chine. Depuis quelque temps, elle est active sur les marchés indien, brésilien et indonésien avec sa filiale Resso. Véritable réussite, cette plateforme devrait toutefois être très vite éclipsée par son successeur : TikTok Music, véritable machine à attirer des abonnés.

L'arrivée de ce service est relativement attendue depuis que le géant chinois a déposé son nom auprès de l'USPTO, le bureau américain des brevets. Depuis, nous en avons appris un peu plus sur ses fonctionnalités, et on ne peut pas dire que TikTok Music manque d'arguments. En plus d'un catalogue déjà bien fourni en provenance des principales majors, le service capitalisera sur sa proximité avec TikTok et sur sa « puissance de découverte musicale », selon un porte-parole de ByteDanse.

Comme la plupart de ses concurrents, TikTok Music permet d'accéder aux paroles des chansons pour animer les soirées karaoké improvisées, ainsi que la création de listes de lecture collaboratives. Le service ira cependant plus loin en offrant la possibilité de rechercher des paroles de chansons, et intégrera même une fonctionnalité similaire à ce que propose Shazam. Bam, en plein dans les dents, Spotify.