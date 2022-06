Shazam : vous pouvez enfin consulter votre historique de reconnaissance depuis le centre de contrôle iOS

Désormais, lorsque vous effectuerez une recherche directement depuis le centre de contrôle de votre smartphone, l’historique de reconnaissance se synchronisera automatiquement avec l’application, comme nous le rapportent nos confrères d’iPhoneAddict. En effet, et aussi étonnant que cela puisse paraitre, cela n’était jusqu’à présent malheureusement pas possible. Une situation qui pouvait alors se montrer ennuyeuse, particulièrement si vous étiez couramment amenés à utiliser la fonction de reconnaissance de morceaux, que ce soit via l’application ou bien depuis le centre de contrôle.