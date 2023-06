TikTok peut-il concurrencer Amazon sur le e-commerce ?

Aujourd'hui, la vente de produits existe déjà sur l'application, sur TikTok Shop. Les marques peuvent y vendre directement leurs produits et se servir du magasin virtuel comme marketplace. Avec la nouvelle fonctionnalité Trendy Beats, TikTok cherche à vendre ses propres produits en adoptant un modèle économique similaire à celui d'Amazon Basics ou de Shein. Ces acteurs rencontrent un réel succès par la promotion et la vente de leurs produits maison, et cela a certainement tapé dans l'œil du géant chinois.