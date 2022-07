Finalement, vous ne pourrez pas utiliser TikTok pour vendre ou faire du shopping

Uniquement disponible en Grande-Bretagne depuis fin 2021, la possibilité de vendre et d'acheter des articles via TikTok n'a visiblement pas été un franc succès. En effet, le Financial Times rapporte que ByteDance a choisi de stopper le déploiement de la fonctionnalité en Europe et aux États-Unis. Elle aurait pourtant dû débarquer cette année dans plusieurs territoires dont la France. Mais ce shopping en direct n'aurait jusqu'à présent attiré que peu de monde. Les ventes seraient ainsi très basses et des créateurs impliqués dans cette initiative auraient finalement arrêté de la soutenir.