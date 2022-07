TikTok veut aider les entreprises à créer et développer une communauté sur son réseau social

Le programme s'appelle « Follow Me » (en français : « suis-moi ») et est un guide qui vise à apprendre aux petites et moyennes entreprises à se développer sur TikTok. Le programme est mené par deux entrepreneurs, les créateurs Cassie Sorensen et Jacob Zander. Eux-mêmes se sont servi de TikTok pour leurs marques Tassel Amor et Feed Your Soul. Ils expliqueront comment ils ont utilisé la plateforme pour créer une communauté intéressée et une base de clients fidèles.

Pendant six semaines, Follow Me enverra une série d'e-mails qui guideront les marques dans leur campagne TikTok. Le programme insiste sur l'importance de raconter l'histoire de la marque, de partager avec les abonnés des détails personnels et les coulisses de la production. Le but est de tisser avec le potentiel client un lien plus fort et plus interpersonnel qu'avec une campagne de publicité classique.