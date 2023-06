TikTok et addiction des plus jeunes : des responsables hors sol face au Sénat

Lancée le 8 mars 2023, la commission d'enquête sur TikTok poursuit son travail après de multiples auditions, 16 très exactement, de personnes diversement impliquées dans le secteur des nouvelles technologies ou encore de la santé. Et les 17 et 18e auditions étaient pour le moins attendues, puisque pour la première fois depuis le lancement de la commission parlementaire, des employés de TikTok ont été interrogés. Pendant près de 3 h chacun, Eric Garandeau, directeur des Affaires publiques de TikTok, et Marlène Masure, directrice générale des Opérations France, Benelux et Europe du Sud de TikTok, ont répondu aux questions des sénateurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont, tous deux, guère été convaincants.