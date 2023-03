La France pourrait bannir TikTok des smartphones personnels de ses ministres

Le Congrès américain a restreint l'application sur les appareils gouvernementaux dès 2022. Le Royaume-Uni a interdit TikTok sur les terminaux des membres de son gouvernement cette semaine, alors que les membres de la Commission européenne ont été invités à la supprimer avant la date du 15 mars.

TikTok avait déjà été mis sous pression récemment en France avec l'ouverture d'une commission d'enquête par le Sénat. Outre la question de la sécurité, celle-ci doit obtenir des réponses quant à d'autres thématiques comme la protection des données personnelles, le respect du RGPD, ou encore son caractère addictif.

ByteDance, propriétaire de TikTok, pourrait être amené à se séparer de son application phare si la pression internationale venait à s'accentuer, mais le groupe chinois explore (et privilégie) également d'autres pistes. Un divorce serait le choix le plus radical, et nous n'en sommes pas encore à ce stade.