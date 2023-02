Pourquoi la Commission européenne vient-elle d'interdire TikTok à ses 32 000 employés ?

Si TikTok est particulièrement visée, c'est en raison de son fonctionnement opaque, qui suscite de nombreuses inquiétudes quant à l'utilisation des données des utilisateurs et à une potentielle instrumentalisation par les autorités chinoises. Ces craintes sont d'autant plus justifiées que ByteDance a reconnu avoir transmis des données d'utilisateurs européens vers la Chine en 2020. Révélation suivie deux ans plus tard par une affaire d'espionnage de journalistes du magazine Forbes, qui enquêtaient alors sur l'application. Comble de l'ironie, l'entreprise chinoise s'est dite déçue par la décision de la Commission européenne, tout en ajoutant : « nous [la] croyons erronée et fondée sur des idées fausses ».