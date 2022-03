TikTok fait l'objet d'une enquête concernant l'impact du réseau social sur la santé mentale de ses jeunes utilisateurs

Plus précisément, cette enquête va se focaliser sur les méthodes et techniques déployées par le réseau social afin d’en comprendre ses rouages en matière d’engagement et de rétention auprès des jeunes utilisateurs. Enfants, adolescents et jeunes adultes sont tous concernés par une hausse significative du temps passé sur la plateforme. Une situation qui interroge et inquiète de plus en plus quant aux conséquences d’un tel usage sur la santé des jeunes.