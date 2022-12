Quand Amazon s'Inspire de TikTok : fausse bonne idée ou pas ?

On pourrait presque croire que l'on s'est trompé d'application ! Avec Inspire, qui sera prochainement installée sur Amazon Shopping, il sera possible de voir défiler des photos et des vidéos mettant en scène des produits à acheter. Des influenceurs, mais aussi des marques et d'autres clients pourront produire le contenu qui sera ensuite mis à disposition sur Inspire. Pour affiner les propositions, il sera demandé à l'internaute de sélectionner le genre de produits qui l'intéressent parmi une liste d'une vingtaine de propositions.

Les fans de TikTok ne seront pas dépaysés, puisque pour naviguer, il faudra « swiper » vers le haut pour obtenir le contenu suivant. Les différents boutons tels que le like se retrouveront quant à eux sur la droite. L'objectif est de rendre « le shopping facile et amusant », a expliqué le directeur d'Amazon Shopping Oliver Messenger. « En quelques clics, les clients peuvent découvrir de nouveaux produits ou trouver l'inspiration sur ce qu'il faut acheter, le tout adapté à leurs intérêts, puis acquérir ces articles sur Amazon », a-t-il ensuite ajouté.