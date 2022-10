Au tour de TikTok de faire du Instagram... tous différents, bientôt tous pareils ?

TikTok vient tout fraîchement de recevoir une mise à jour majeure ajoutant de nombreuses « nouvelles » fonctionnalités visant à inspirer la créativité des utilisateurs. Entre notamment en scène un mode photo, permettant de partager plusieurs clichés dans une même publication, accompagnés d'un texte pouvant comporter jusqu'à 2 200 caractères.

Ce carrousel de photos peut également comporter de la musique et apparaîtra dans les suggestions des autres utilisateurs, à côté des vidéos. Dans un article de blog dédié à cette mise à jour, TikTok espère que ce mode photo aidera les créateurs à « s'exprimer et à se rapprocher encore plus des autres ».

Pratiquement identique dans son fonctionnement à Instagram, le mode photo de TikTok l'est tellement que des créateurs se sont déjà amusés à recycler des contenus populaires d'Instagram sur le réseau social de Bytedance.

Cette mise à jour majeure de TikTok ajoute également des outils d'édition, permettant de mieux paramétrer les vidéos. Très classiques pour des nouveaux outils, on y retrouve la possibilité d'éditer les clips, les sons, le texte, ou encore d'ajouter un cadre et ajuster la vitesse du clip.