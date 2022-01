TikTok s’inspire de Twitter et teste une option "Republier"

La nouvelle fonctionnalité viendra se nicher dans le menu Partager, où il est déjà possible d'envoyer des vidéos à ses contacts en privé ou sur les réseaux sociaux. Néanmoins, contrairement à son modèle, l’option est accompagnée de plusieurs contraintes. Ainsi, lorsqu’un utilisateur ou une utilisatrice republie une vidéo sur TikTok, elle n'apparaîtra pas sur son propre profil, elle sera uniquement envoyée dans les flux « For You » de ses amis. Selon le site américain, les vidéos repartagées ne seront visibles qu’auprès des utilisateurs qui se suivent entre eux. De quoi éviter les ententes entre créateurs de contenus pour republier mutuellement du contenu en masse. Cela limite néanmoins la portée de cette nouvelle fonction, qui aurait autrement pu avoir l'algorithme.