YouTube s'inspire un peu plus de TikTok, et ce n'est pas pour le mieux

Dans la guerre aux vidéos courtes, YouTube et Instagram ont tous deux riposté avec Shorts et Reels. Si ce dernier semble être l'un des moteurs de la bonne santé de Meta, le premier obtient également de très bons résultats. Mais il y a clairement de la place pour progresser, car TikTok est encore très largement utilisé au quotidien. Soit autant d'heures de visionnage à conquérir, en plus d'attirer un public qui n'est pas encore converti à ce nouveau format.

Ainsi, dans le but de développer ses contenus, YouTube vient d'annoncer l'ajout de plusieurs outils de création. Dans un premier temps, de nouvelles fonctions d'édition seront introduites. Il sera ainsi possible de créer des Shorts à partir d'une vidéo horizontale classique, de zoomer dedans et de recadrer à volonté. Idéal pour les créateurs qui souhaitent valoriser leurs contenus dans ce format, mais également pour créer des mèmes très rapidement.

La plateforme permettra aussi d'enregistrer une vidéo côte à côte avec un autre clip. C'est ce que font Reels et TikTok, ce dernier appelant cette fonctionnalité Duet. L'idée est d'augmenter les interactions possibles entre les créateurs, mais également entre les utilisateurs. C’est grâce, ou à cause, de ce genre d’outil que l’on peut directement voir des personnes réagir à une autre vidéo, par exemple. Cela ajoutera-t-il de la valeur à la plateforme ? Pas sûr, mais c'est dans l'air du temps, alors pourquoi s'en priver ?