Instagram augmente le temps des Reels et facilite leur utilisation

Jusqu’à présent, la célèbre application de partage de photos et de vidéos imposait une limite de 60 secondes pour ses Reels. Mais dorénavant, les utilisateurs et utilisatrices pourront aller jusqu’à un maximum de 90 secondes. Par ailleurs, le groupe Meta va également en profiter pour déployer de nouvelles fonctionnalités sympathiques à destination de ses Reels, dont une bibliothèque d’effets sonores améliorée. Il vous sera notamment possible d’importer vos propres audios (ces derniers ne pouvant pas être d'une durée inférieure à cinq secondes) que d'autres pourront bien évidemment réutiliser.