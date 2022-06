Instagram déploie les alertes Amber pour aider à retrouver les enfants disparus

L’alerte Amber est un dispositif à grande échelle mis en place aux États-Unis et au Canada. Son objectif est d’alerter la population lorsqu’un enfant a été enlevé, par le biais d’une diffusion massive de l’information, le tout via différents moyens (radio, télévision, réseaux sociaux, etc.). Après Facebook il y a quelques années, c’est à présent au tour d’Instagram de déployer son système d’alertes Amber sur sa propre plateforme.