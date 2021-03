Facebook travaille à une version d'Instagram destinée aux enfants de moins de 13 ans

Chez Facebook, on souhaite donc non seulement renforcer la sécurité des réseaux sociaux pour les adolescents, mais aussi proposer une toute nouvelle version d'Instagram, dédiée intégralement aux jeunes de moins de 13 ans. Une manière pour les plus jeunes de profiter d'un réseau social plus « sain », sans le moindre adulte malveillant, avec évidemment des outils de vérification pour les parents.

Bien sûr, chez Facebook, on souhaite aussi (et surtout ?) ne pas se laisser distancer par la concurrence, Snapchat et TikTok en tête. De même, en initiant au plus tôt la jeune génération aux joies des réseaux sociaux version « Kids », Facebook s'assure d'imposer l'intégralité son écosystème (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp…) à ces mêmes jeunes quelques années plus tard.

Il y a quelques jours, Facebook annonçait la mise en place de nouvelles mesures sur Instagram, dont une qui vise à empêcher les adultes d'entrer en contact avec des adolescents s'ils ne sont pas amis sur la plateforme.