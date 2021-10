Facebook cesse le développement de son Instagram pour enfants

Face à ces critiques, Facebook a donc décidé de « mettre sur pause » son projet, et de « travailler avec des parents, des experts et des décideurs politiques, pour démontrer la valeur et le besoin de ce produit ». Dans un communiqué, l’équipe d'Instagram explique qu'elle développe cette application pour éviter que les enfants s'inscrivent sans l'autorisation des parents : « Nous avons lancé ce projet pour résoudre un problème important observé dans l'ensemble de notre secteur : les enfants obtiennent des smartphones de plus en plus jeunes, font de fausses déclarations sur leur âge et téléchargent des applications destinées à des personnes qui ont 13 ans ou plus ».