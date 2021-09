Instagram "aggrave les problèmes d'image corporelle pour une adolescente sur trois" selon une étude interne

Sans surprise, ce sont les jeunes femmes, et plus particulièrement les adolescentes, qui souffrent le plus des effets néfastes d'Instagram. L'application est devenue pour cette catégorie de personnes un outil de comparaison sociale et un moyen de juger la valeur des individus selon leur attractivité et leurs succès.

« Nous aggravons les problèmes de rapport au corps pour une adolescente sur trois », admet l'étude. L'omniprésence de corps idéalisés sur le réseau social mène à la création de complexes chez une part importante de jeunes femmes.

Un chiffre retient l'attention : une enquête menée sur des adolescents aux États-Unis et au Royaume-Uni montre que 40 % des jeunes qui ne se sentent pas séduisants ont commencé à avoir ces pensées à la suite de l'utilisation d'Instagram.