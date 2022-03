Instagram : de nouveaux outils de supervision parentale, bientôt en France ?

Des fonctionnalités présentées comme le premier ensemble d’outils de supervision parentale d’Instagram permettent aux parents et tuteurs de visualiser combien de temps leurs enfants passent sur le réseau social et de fixer des limites de temps. Ils peuvent également surveiller les comptes suivis et inversement ceux par lesquels ils sont suivis, mais aussi recevoir des notifications lorsqu’ils signalent un utilisateur.