TikTok contre Shorts : le duel qui inquiète et bouleverse les cadres de YouTube

Cependant, YouTube peut-il faire machine arrière, donner moins d'importance à Shorts ou le jeter à la poubelle, comme tant de services envoyés au cimetière par Google chaque année ? Ce serait peut-être mal avisé, étant donné le succès du format pour TikTok, mais également et surtout pour Meta. Reels aurait en effet conquis les utilisateurs d'Instagram et aurait vu ses revenus publicitaires multipliés par 10 au cours des 12 derniers mois, pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards de dollars. En vérité, le géant des réseaux sociaux est en train de surclasser financièrement son rival chinois, ce qui pourrait motiver les dirigeants de YouTube à garder foi en Shorts.

Et, c'est ce qu'ils font, car les derniers ajouts au service montrent leur souhait d'offrir plus de possibilités aux créateurs. Ironiquement, les créateurs pourront créer plus facilement que jamais du contenu vertical à partir de leurs vidéos horizontales, et auront accès à des fonctionnalités semblables à celles offertes par TikTok. Le géant américain affiche son ambition de garder tous les utilisateurs sur sa plateforme, et visiblement coûte que coûte, si les propos des cadres de l'entreprise ont bien été compris par le Financial Times.

YouTube est donc confronté à deux défis majeurs. D'une part, la plateforme devra apprendre à rentabiliser les contenus courts, ce qui constitue un modèle économique très différent de celui qu'elle maîtrise avec les contenus longs. D'autre part, elle aura la lourde tâche de conserver les utilisateurs qui apprécient le modèle TikTok, et qui semblent également convaincus par la réponse de Meta. Mais si la filiale de Google se retrouve face à deux mastodontes, rien n'est pour autant impossible. YouTube est l'un des médias sociaux les plus populaires au monde, avec un public qui représente plus de tranches d'âge que n'importe lequel de ses rivaux. Il serait l'acteur idéal pour attirer les jeunes et les moins jeunes vers le format court, ce qui serait très avantageux pour les annonceurs.