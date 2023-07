Facebook, WhatsApp, Insta, Messenger et Threads touchent à eux tous un humain sur deux

Alors comment expliquer ces bons résultats ? Pour Mark Zuckerberg, PDG de Meta, la popularité des Reels a renforcé l'attractivité d'Instagram et de Facebook. Largement promue sur ces deux plateformes, la fonctionnalité a pour but de contrer le succès de TikTok en le copiant purement et simplement. Pari réussi, puisque les Reels seraient visionnés près de... 200 milliards de fois par jour. Oui, il s'agit bien de milliards, et non de millions.

« Je pense que nous avons devant nous la feuille de route la plus excitante que j'aie vue depuis longtemps », a déclaré Zuckerberg, qui constate également que les revenus de son entreprise sont en hausse. « Chaque jour, nous voyons plus de personnes revenir que je ne l'avais prévu », a-t-il ajouté. Le pari de Threads semble également tenu, puisque derrière une popularité en dents de scie, « des dizaines de millions d'utilisateurs reviennent chaque jour », selon le milliardaire américain, qui aurait retrouvé un sourire qu'il avait perdu depuis un moment.

Quelle est la prochaine étape pour Meta ? Si le géant doit confirmer le rôle à long terme de Threads comme grand concurrent ou principal remplaçant d'un X.com (anciennement Twitter) en pleine métamorphose, il doit aussi capitaliser sur l'avenir. Le métavers a été troqué contre le développement d'une intelligence artificielle qui va devoir jouer des coudes avec ChatGPT et Google Bard. D'autres projets devraient également occuper l'entreprise et lui permettre – bonne ou mauvaise nouvelle – de toucher encore plus de secteurs qu'elle ne le fait aujourd'hui.