Marre de Google Maps et de Plans d'Apple ? Des centaines de concurrents devraient bientôt faire leur apparition

La firme à la pomme doit redoubler d'efforts pour rattraper son principal concurrent, qui dispose d'une base de données absolument gigantesque. Dans une course presque gagnée d'avance, on aurait pu difficilement imaginer qu'un autre géant de la tech, si ce n'est Microsoft avec Bing Maps, se lance à corps perdu dans la création d'un service de cartographie à la hauteur. C’est pourtant le cas, mais il n’était pas question de faire cavalier seul.

Sous l'impulsion de la Fondation Linux, Microsoft, Meta, Amazon et le résilient TomTom ont uni leurs forces pour créer un produit capable de concurrencer Google Maps, Apple Maps et Waze. Baptisé Overture Maps Foundation, le groupe s'est constitué l'année dernière et vient de publier le premier fruit de son travail. Le résultat : une base de données contenant 59 millions de points d'intérêt, tels que des commerces et des monuments, ainsi que des informations sur les réseaux de transport et les frontières administratives. Une grande partie de ces données est basée sur les connaissances collectées par Meta et Microsoft au fil des ans.